  • 25 Августа, 16:53
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Школы в Алматы перейдут на одну смену обучения с 2026 года

Сегодня, 16:07
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акимат Алматы Сегодня, 16:07
Сегодня, 16:07
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Фото: акимат Алматы

Государственные школы Алматы будут переводиться на односменное обучение с 2026 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города. 

Как сообщил на августовском совещании работников образования аким Алматы Ерболат Досаев, в ближайшие два года планируется открыть 19 частных организаций на 14,4 тысячи мест, в том числе в рамках меморандумов с крупными застройщиками – 10 школ на девять тысяч мест.

"С учетом всех этих мер мы намерены с 2026 года постепенно начать перевод части государственных школ на односменное обучение", - сказал Досаев.

Аким Алматы сообщил, что для решения текущих задач акиматом продолжается проектирование и строительство 13 государственных организаций образования на 5,2 тысячи мест. Они будут введены в эксплуатацию в ближайшие два года.

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