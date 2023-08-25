Школы в Алматы перейдут на одну смену обучения с 2026 года

Государственные школы Алматы будут переводиться на односменное обучение с 2026 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Как сообщил на августовском совещании работников образования аким Алматы Ерболат Досаев, в ближайшие два года планируется открыть 19 частных организаций на 14,4 тысячи мест, в том числе в рамках меморандумов с крупными застройщиками – 10 школ на девять тысяч мест.

"С учетом всех этих мер мы намерены с 2026 года постепенно начать перевод части государственных школ на односменное обучение", - сказал Досаев.

Аким Алматы сообщил, что для решения текущих задач акиматом продолжается проектирование и строительство 13 государственных организаций образования на 5,2 тысячи мест. Они будут введены в эксплуатацию в ближайшие два года.