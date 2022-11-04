Школьный туалет - комната страха для учеников

Фото: BaigeNews.kz

Cпециализированная платформа об образовании и воспитании Peremena.media объявила конкурс на худший школьный туалет в РК, передаёт BaigeNews.kz

"Toile" — специальный проект, привлекающий внимание общественности к проблеме школьных туалетов в Казахстане. Название объединяет английское слово "toilet" ("туалет") и казахское "сөйле" ("говорить"): проект открыто освещает тему, которая считается табуированной и неудобной.

“Мы считаем, что к концу Года ребёнка обязаны зафиксировать условия, в которых детям приходится справлять физиологическую нужду, и предложить родителям, чиновникам и неравнодушным людям механизмы для решения этой проблемы. Многие из нас помнят свой школьный туалет. Наверняка в нём не было отдельных кабинок, мыла и туалетной бумаги. К сожалению, сегодня ситуация мало чем отличается. Даже в большинстве столичных и городских школ уборные представляют собой голые унитазы без элементарных удобств и приватности. С самого детства люди привыкают, что их комфорт и безопасность не являются приоритетом”, - заявила главный редактор Peremena.media Айжан Мадиходжаева.

Первые фотографии туалетов для проекта Toile добыли детские правозащитницы школьницы Фатима и Медина Майсар, которые объездили сёла Казахстана и запечатлели ужасающие условия, с которыми дети вынуждены сталкиваться изо дня в день.

“Чтобы помочь детям улучшить условия в школах, мы решили объездить с проверкой небольшие города Казахстана. Были в Шу, Арыси, Отаре, Саркане, Талдыкоргане, Конаеве, Ушарале, Акши, нескольких сёлах. До этой поездки мы даже не представляли, как много школ, в которых до сих пор есть уличные туалеты. Мы были шокированы, увидев этот пережиток прошлого в центре города, где ездят автомобили, и люди говорят по сотовым телефонам. Было обидно за школьников, которым приходится пользоваться туалетом в таких унижающих достоинство условиях”, - отметили сёстры Майсар.

На сайте toile.peremena.media, издание выставило шесть главных признаков хорошего туалета - нахождение в здании, наличие отдельных кабинок с дверью, чистые унитазы, горячая и холодная вода, мыло и туалетная бумага, всегда открытый доступ к уборной. Пользователи уже могут поставить свои антилайки и проголосовать за худший, по их мнению, школьный туалет.

Прислать фото своего школьного туалета можно по WhatsАpp на номер +7 700 974 28 90 с указанием школы, города и даты, когда сделан снимок. Фото также можно выложить в соцсетях под хэштегом #ToileKZ.