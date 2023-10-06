Школьным охранникам урезали зарплату на 20 тысяч тенге

В Туркестанской области охранникам школ понизили заработную плату на 20 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Речь идёт о 33 школах Тюлькубасского района.

"Нам заявили, что мы будем получать 62 тысячи тенге на руки, тогда как мы получали 83 тысячи. Возмущённых тут же увольняют и сразу находят других. Где наши права? Есть ли кто-нибудь, кто защитит нас?" - говорит сотрудник охраны Марат Косаев.

Увольнения начались после того, как услуги по охране школ передали частным компаниям. Если раньше учебные заведения самостоятельно нанимали секьюрити и платили им, то сейчас они объявляют тендер на закуп услуг по обеспечению школ специализированной охраной. В итоге охранники остались работать на своих местах, но с условиями: зарплата на уровне минимальной, справка о профпригодности и спецформа за свой счёт. Поднять оплату труда, уверяет руководство, нет возможности.

Чиновники обещали разобраться в ситуации и уже нашли выход.

"Кто-то соглашается на такие условия, кто-то недоволен. Сейчас мы подадим новую бюджетную заявку. И в течение финансового месяца будем производить соответствующие компенсации в соответствии с сокращением штатной численности. Покроем за счёт сэкономленных средств", - рассказал руководитель отдела образования Тюлькубасского района Ержан Кадырбек.