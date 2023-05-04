Школьного главбуха из Шымкента подозревают в хищении 67 млн тенге

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В хищении 67 млн тенге подозревают школьного бухгалтера из Шымкента, передаёт BaigeNews.kz.

Директор школы не мог пользоваться электронной цифровой подписью и передал свои полномочия сотруднице. Воспользовавшись ситуацией, предприимчивая бухгалтер за три года присвоила себе в общей сложности 67 миллионов тенге, потратив финансы на свои личные нужды.

По данным Антикора, управление образования Шымкента чаще других попадают под уголовное преследование по коррупционным статьям.

К слову, с начала года под уголовное преследование попали 13 должностных лиц и сотрудников гороно.