Школьница забеременела от отчима в Павлодарской области

В Павлодарской области задержали мужчину после того, как узнали, что он изнасиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет по охране прав детей Минпросвещения РК.

Сообщается, что педагоги школы заметили изменения в фигуре и поведении девочки и обратились к её маме. Тогда-то подтвердилась беременность несовершеннолетней ученицы и стало известно, что её изнасиловал отчим.

"На сегодняшний день по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый - отчим взят под стражу", - сообщили в комитете.

Отмечается также, что пострадавшая находится на дистанционном обучении, ей оказывается помощь со стороны педагога-психолога и школы.

"Незаконно наложенные дисциплинарные взыскания на сотрудников организации образования сняты", - отметили в ведомстве.

Комитет по охране прав детей держит данный вопрос на контроле.