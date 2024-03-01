Школьница выбросилась с третьего этажа из-за ссоры с одноклассниками в Туркестанской области

Драма разыгралась в одной из школ Келесского района. Ученица восьмого класса сбросилась с третьего этажа. Свести счёты с жизнью она решилась после ссоры с одноклассниками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

"Из-за конфликта между сверстниками ученица восьмого класса поддалась эмоциям и произошла данная ситуация. Всем нам сейчас не легко. После инцидента ведётся профилактическая работа, чтобы улучшить психологическую обстановку в школе", - сообщил замдиректора общеобразовательной школы №1 по воспитательной части Бердибек Бухарбаев.

Девочка выжила, получив тяжёлые травмы. Несколько дней она провела в реанимации.

"Пациентке провели рентгенографию, компьютерную томографию и ультразвуковую диагностику. Выяснилось, что у неё закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом поясничного отдела позвоночника и бедра. Лечение ведётся по протоколу. Сейчас она находится в отделении травматологии, состояние пациентки улучшилось", - рассказал врач-травматолог Абдусамат Утамуратов.

Полицейские возбудили уголовное дело. Мотивы произошедшего выясняются.