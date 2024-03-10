Школьница попала в реанимацию после курения электронной сигареты

В Санкт-Петербурге врачи детской больницы имени Филатова спасли учащуюся девятого класса, которую ранним праздничным утром нашли родители, передает BaigeNews.kz со ссылкой на издание "Фонтанка".

9 марта, накануне утром скорую помощь вызвали на улицу Оптиков в Приморском районе.

Родители нашли дочь-девятиклассницу в луже рвотных масс и с электронной сигаретой. В тяжелом состоянии с отравлением неизвестным веществом пострадавшую госпитализировали и поместили в реанимацию.

В настоящее время по данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее также в России ученицу девятого класса госпитализировали с отравлением психотропным веществом. Девочке стало плохо прямо во время урока, она сильно покраснела.

Пассажирку авиарейса сообщением Алматы-Павлодар оштрафовали за курение электронной сигареты в уборной на борту воздушного судна. Ей выписали штраф с пятидесятипроцентной скидкой в размере 86 250 тенге.

В Казахстане введут запрет на ввоз, продажу и производство вейпов. В рамках него в стране введут уголовную ответственность за распространение вейпов. Запрещена также их продажа.

В частности, за оборот вейпов вводится уголовная ответственность: максимальное наказание за продажу — арест до 50 суток; за ввоз и распространение — лишение свободы до 2 лет; за те же деяния, совершенные преступной группой, или в особо крупном размере, или неоднократно, — до пяти лет лишения свободы.