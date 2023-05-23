Школьница из Кызылорды придумала новую математическую таблицу

Школьница Роза Садык разработала таблицу, улучшающую методику преподавания математики, передаёт BaigeNews.kz.

В результате исследовательской работы по требованию Национального института интеллектуальной собственности девочке и руководителю Габидену Тулебайулы выдано цифровое свидетельство. Таблица получила официальное название "Роза – таблица единиц измерения".

Открытие ученицы школы-лицея №5 имени Панфилова признано лучшим на республиканском этапе конкурса научно-исследовательских проектов "Зерде" и вызвало восхищение учёных. В итоге школьница стала обладательницей Гран-при.

"Главным нововведением является применение методической таблицы работы с математическими единицами измерения при решении задач. Новая таблица, которая совершенствует методику преподавания математики, сегодня используется в учебном процессе в организациях образования", – сказал руководитель Габиден Тулебайулы.

Труд кызылординской школьницы стал лучшим из работ почти 600 участников образовательного соревнования и включён в учение о математике как ещё одна новая формула.