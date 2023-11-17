Школьница из Кокшетау выиграла стипендии и гранты трёх зарубежных вузов

11-классница из IT школы-лицея имени аль-Фараби Кокшетау Алина Айкын получила приглашения продолжить образование сразу в трёх зарубежных вузах, передаёт BaigeNews.kz.

Девочка отличница. Её самые любимые предметы – английский язык и математика.

"Я разносторонний человек. Участвовала в дебатах на английском языке, заняла первое место в международном дебатном турнире, в научных проектах, научно-практических конференциях по английскому языку, занимала призовые места на международных, республиканских олимпиадах. Окончила семь классов музыкальной школы по специальности "фортепиано", и в этом направлении у меня тоже есть достижения", - рассказала школьница.

Алине удалось поступить в три университета США и выиграть стипендии и гранты на общую сумму 260 тысяч долларов:

Florida Institute of Technology (также известен как Florida Tech/STEM University) - глобальный исследовательский университет, признанный лучшим национальным университетом первого уровня в США; Duquesne University - входит в рейтинг топовых университетов в США; Assumption University - входит в список "Лучшие колледжи Америки" от Forbes.

"Я долго и грамотно составляла своё портфолио. Сдала международный экзамен на знание академического английского языка "IELTS Academic" на высокий балл - 7.5 (уровень С1, продвинутый английский). К экзамену готовилась очень усердно. Несколько месяцев занималась волонтёрством в международной программе "Инклюзивная Академия", где преподавала английский язык детям с ограниченными возможностями, ходила на субботники, и помогала во многих организационных моментах на мероприятиях. А также проходила стажировку в крупной компании в сфере маркетинга и международных отношений, где анализировала стратегии продвижения рынка", - сообщила будущая студентка.

Девочка рассказала, что о поступлении в вуз начала задумываться ещё в девятом классе.