Школьница подарила свою копилку жителям Кульсары

Школьница из Кентау подарила свою копилку жителям Кульсары, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Выяснилось, что ученица четвертого класса Гаухар Шаймерден копила на новый телефон, однако планы её изменились, когда она увидела страдания жителей из Атырауской области.

Девочка решила принять участие во всенародном телемарафоне "Біз біргеміз!" и таким образом протянуть руку помощи людям.

"Я очень разволновалась, когда увидела Кульсары. Тогда я сказала маме: "Отдай это в Кульсары", и моя мама согласилась".

Копилка преодолела долгий путь вместе с гуманитарной помощью на "КамАЗе". Кульсаринцы подарок маленькой девочки приняли с благодарностью, но деньги решили не тратить. Теперь копилка будет храниться в местном музее как символ сострадания и доброты.

К слову, Гаухар всё-таки подарили новый телефон, о котором она так мечтала, во время трансляции национального телемарафона "Біз біргеміз!".

В Кульсары откачали и отвели воду из 2900 частных жилых домов. Подтопленными остаются лишь 20 домов и 10 объектов бизнеса, сообщили в МЧС.

В эвакуационных пунктах региона находятся 585 человек, из них 279 детей.