Школьников из пострадавших от паводков регионов отправят в детские оздоровительные центры

Министр просвещения Гани Бейсембаев поручил отправить в лучшие летние оздоровительные центры страны детей из пострадавших от паводков регионов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минпросвещения РК.

Как отметил глава ведомства, важно уделить особое внимание благоприятным условиям пребывания и защите прав детей с качественной организацией учебного процесса. Комитету по охране прав детей, в первую очередь, необходимо организовать летний отдых для детей, остронуждающихся в помощи.

"Начиная с 6 апреля 11 круглогодичных оздоровительных центров страны готовы принять детей с организацией учебного процесса. Для организованной перевозки детей Министерством разработана инструкция по безопасности и межведомственный алгоритм действий", - сообщили в ведомстве.

Отдельно в ходе аппаратного совещания министр остановился как на вопросах безопасности детей, так и поддержки педагогов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за паводков. Он поблагодарил своих коллег, задействованных в противопаводковых мероприятиях за проявленный профессионализм, человечность, созидание и подлинный патриотизм.