Школьников из пострадавших от паводков регионов отправят в детские оздоровительные центры
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Министр просвещения Гани Бейсембаев поручил отправить в лучшие летние оздоровительные центры страны детей из пострадавших от паводков регионов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минпросвещения РК.
Как отметил глава ведомства, важно уделить особое внимание благоприятным условиям пребывания и защите прав детей с качественной организацией учебного процесса. Комитету по охране прав детей, в первую очередь, необходимо организовать летний отдых для детей, остронуждающихся в помощи.
"Начиная с 6 апреля 11 круглогодичных оздоровительных центров страны готовы принять детей с организацией учебного процесса. Для организованной перевозки детей Министерством разработана инструкция по безопасности и межведомственный алгоритм действий", - сообщили в ведомстве.
Отдельно в ходе аппаратного совещания министр остановился как на вопросах безопасности детей, так и поддержки педагогов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за паводков. Он поблагодарил своих коллег, задействованных в противопаводковых мероприятиях за проявленный профессионализм, человечность, созидание и подлинный патриотизм.
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