Школьника нашли мёртвым в Шымкенте

Фото: ДП СКО

Тело подростка обнаружили утром 9 июня в микрорайоне Туран-1 Каратауского района Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Накануне вечером мальчик 2007 года рождения ушёл на выпас скота и не вернулся.

В 4:50 утра его тело без признаков насильственной смерти нашли на открытом участке на улице Новостроек. Телесных повреждений не выявлено. Сейчас тело подростка направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Подростку было 15 лет, он учился в 72-ой средней школе, получал инклюзивное образование. Сегодня утром его ждали на предметных экзаменах.

"Ребенок закончил девятый класс, как таковых проблем в школе у него не было, поведение хорошее, он получал инклюзивное образование, занятия не пропускал. Сегодня были экзамены, он должен был прийти. Утром позвонили родителям и узнали печальную весть. Сказали, предварительно возможно у него закружилась голова и он упал и ударился сильно головой. Приносим соболезнования семье", — рассказал Бегмат Усманов, директор школы № 72 Шымкента.

Точную причину смерти покажет судебно-медицинская экспертиза.