Школьника из ЗКО осудили за ложное сообщение о "минировании" сразу нескольких ВУЗов

Фото: Polisia.kz

Школьник из ЗКО получил 6 месяцев ограничения свободы из-за ложных сообщений о взрывных устройствах в ВУЗах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В мае прошлого года в Актобе на электронный адрес департамента полиции поступили сообщения о взрывных устройствах, якобы заложенных в зданиях высших учебных заведений. На указанные адреса были направлены все экстренные службы, саперы и кинологи со служебными собаками. Персонал и учащиеся были эвакуированы.

Взрывных устройств обнаружено не было. Сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП Актюбинской области в ходе оперативных мероприятий был установлен ученик 10-го класса одной из школ ЗКО.

Школьник дал признательные показания. Полицейскими изъят компьютер. Установлено, что подобное электронное письмо он направлял в Кокшетау о "минировании" зданий трёх судов. В мае этого года судьей межрайонного суда по несовершеннолетним Актобе вынесен приговор, где подросток был признан виновным. Назначено наказания в виде 6 месяцев ограничения свободы.