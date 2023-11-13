Школьник ради шутки сообщил о “нападении террористов” на школу в Таразе
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Несовершеннолетний летний мальчик с телефона сестры позвонил в полицию и сообщил о якобы нападении террористов на школу в Таразе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
750 человек эвакуировали из школы, прибывшие на место экстренные службы.
Полицейские провели обследование всего здания и прилегающей к нему территории. В результате проверки каких-либо предметов и посторонних лиц не обнаружено.
"Стражи порядка задержали несовершеннолетнего мальчика, который ранее обучался в этой школе. При опросе с участием психолога, родителей и педагога несовершеннолетний признался, что совершил злонамеренный звонок ради шутки с мобильного телефона своей старшей сестры", - сообщили в ДП города.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК “Заведомо ложное сообщение об акте терроризма”.
В полиции напомнили, что за рассылку ложных сообщений об акте терроризма грозит штраф до пяти тысяч МРП либо ограничение или лишение свободы до пяти лет.
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