Школьник из ВКО изобрел робота, "борющегося" с COVID-19

Фото: ustinka

Ученик 6 класса школы-лицея №1 из Риддера Иван Грибенщиков несмотря на юный возраст стал лучшим среди 150 участников из 20 стран мира на Всемирной олимпиаде инновационных научных проектов WISPO - 2022 в Индонезии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ustinka.kz.

Школьник презентовал проект "Робот-дезинфектор", благодаря которому удостоился золота. Кроме того, маленький робототехник получил специальный приз Grand award (крупнейшая награда) и 3,5 млн рупий (200 евро) на исследования в 2023 году.

Разработанный Иваном механизм – автоматизированный помощник-санитайзер с целой комбинацией функций.

На создание аппарата подростка вдохновила пандемия COVID-19. Иван задумал сделать процесс дезинфекции предметов, утилизации отходов, а также обработки рук полностью бесконтактным и доступным в одном устройстве.

Заручившись поддержкой учителя физики и своего папы, мальчик изготовил опытный образец, с которым выиграл серию городских, областных и республиканских конкурсов. А потом проектом Ивана заинтересовались организаторы международного состязания, и одаренный школьник был приглашен в Индонезию.

Техника сама определяет, что нужно сделать с предметом. Если отправить в устройство инструмент, оно проведет дезинфекцию ультрафиолетом и вернет вещь своему обладателю. Если "отдать" роботу отходы, он сначала обеззаразит мусор, а потом утилизирует. А если поднести к нему руки, механизм выдаст порцию антисептика.

Поездка юного ученого и его папы в город Бандунг стала возможной благодаря "Казцинку". Отец мальчика работает на Риддерском горно-обогатительном комплексе (РГОК).

"Можно сказать, что успех Ивана на мировой арене закономерен. Талант сына объединился с сильным преподавательским составом школы и родительской помощью. Спасибо компании за возможность выступить на таком уровне", - поделился папа мальчика, главный специалист производственной службы РГОК, казцинковец Виталий Грибенщиков.

Казцинковец помогает сыну развиваться и на спортивной арене. Кроме любви к конструированию и робототехнике к Ивану по наследству перешло и другое увлечение отца – велоспорт.

Неоднократный призер городских и областных соревнований в свои 12-лет уже имеет 1 спортивный разряд. Вместе со своей активной семьей школьник каждый сезон проезжает по 1 500-2 000 км по просторам родного края и соседних государств.

В следующем году Иван планирует попробовать свои силы в спортивной робототехнике – в дисциплине робо-сумо (вид спорта, в котором два робота пытаются вытолкнуть друг друга из круга) и попасть на мировой чемпионат в Японию.