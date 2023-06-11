Школьник из Шымкента изобрел систему защиты домов от землетрясения

Фото: Otyrar.kz

Ученик 10-го класса Изет Айтжан загорелся идеей создать систему защиты после мощного землетрясения в Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

По словам юного изобретателя, помогли осуществить проект строители и архитекторы. Они предложили использовать защитные амортизационные плиты. Устройство необходимо установить в подвале, тогда многоэтажки способны выдержать подземные толчки.

"Особенность этого устройства заключается в его цилиндре. Эта часть отвечает за движение устройства в горизонтальном направлении, а эта — обеспечивает вертикальное движение. Её нужно прикрепить к земле", - рассказывает школьник-изобретатель Изет Айтжан.

Свое изобретение вундеркинд назвал "Стабилизатор". Одаренный школьник мечтает стать архитектором. Планирует использовать свое изобретение во время строительства.

"Безусловно идея создать такое устройство пришла не сразу. Я искал, смотрел и изучал. Я обратился за советом к архитекторам. Если здание большое, стабилизатор должен быть большими их должно быть много. Например, если здание большое и под ним всего 2 стабилизатора, это будет ненадежно. А если стабилизаторов будет много, то многоэтажки выдержат даже самое мощное землетрясение и можно будет обеспечить безопасность жителям", - отмечает школьник.

Во время землетрясения "Стабилизатор" отправляет сигнал тревоги. Электричество, газ и вода отключаются автоматически. Ученик с научным руководителем ждут одобрения патента на изобретение.

"Мы полностью изучаем ход работы сейчас. Мы также работаем над получением патента. Особенность нашего проекта в том, что мы используем самый эффективный метод", - говорит учитель географии Шолпан Изтилеуова.

Сейчас юный изобретатель из Шымкента доводит проект до совершенства.