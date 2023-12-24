Школьник из Астаны получил подарок от Токаева

12-летний Кемель Жусупов ко дню рождения получил в подарок книгу "Слово отца" с автографом от президента Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом мальчик написал на своей странице в Instagram, где показал трогательное письмо, адресованное главе государства. Школьник рассказал, что коллекционирует монеты и банкноты, любит путешествовать и мечтает встретиться с президентом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кемель Жусупов (@_kemel_zhussupov)

"Я мечтаю вас увидеть, поговорить с вами и получить от вас подарок "Слово об отце" с вашей подписью. Надеюсь, что вы прочитаете мое письмо и моя мечта осуществится", — написал мальчик.

Кемель рассказал, что 21 декабря его вместе с мамой пригласили в Администрацию Президента, где вручили подарок от главы государства.

"Президент прочитал мое письмо! И я получил в подарок на свое 12-летие его книгу с пожеланиями и подписью Касым-Жомарта Кемелевича Токаева! Моя мечта сбылась, и я не верю до сих пор. Спасибо большое", — написал Кемель Жусупов.