Школьник из Астаны получил подарок от Токаева
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12-летний Кемель Жусупов ко дню рождения получил в подарок книгу "Слово отца" с автографом от президента Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом мальчик написал на своей странице в Instagram, где показал трогательное письмо, адресованное главе государства. Школьник рассказал, что коллекционирует монеты и банкноты, любит путешествовать и мечтает встретиться с президентом.
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"Я мечтаю вас увидеть, поговорить с вами и получить от вас подарок "Слово об отце" с вашей подписью. Надеюсь, что вы прочитаете мое письмо и моя мечта осуществится", — написал мальчик.
Кемель рассказал, что 21 декабря его вместе с мамой пригласили в Администрацию Президента, где вручили подарок от главы государства.
"Президент прочитал мое письмо! И я получил в подарок на свое 12-летие его книгу с пожеланиями и подписью Касым-Жомарта Кемелевича Токаева! Моя мечта сбылась, и я не верю до сих пор. Спасибо большое", — написал Кемель Жусупов.
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