Школа на месте судоремонтного завода в Павлодаре: депутаты возмущены решением акимата

Депутаты Мажилиса РК возмущены решением акимата Павлодара, связанного со строительством школы на месте действующего предприятия, единственного специализирующегося на ремонте судов на Павлодарском участке реки Иртыш, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы "за" строительство школ! Но не ценой уничтожения предприятия, единственного в регионе, осуществляющего ремонт судов с использованием специального оборудования для поднятия судов большого водоизмещения. Если сейчас уничтожить это предприятие, то судам речного флота для текущего или капитального ремонта нужно будет идти в Омск и там проводить ремонт!", - сказала в депутатском запросе депутат Мажилиса РК Ирина Смирнова.

По её словам, Павлодарская область является единственной областью в стране, где сохранилось речное грузовое судоходство. Этот ресурс следует развивать, а не уничтожать.

"Речная перевозка самый дешевый, экологичный вид транспортной логистики. Наоборот стоит задача развивать потенциал речного флота! Но, видимо, у акимата города Павлодар совершенно иная задача. Данное судоремонтное предприятие с более чем 14-летним стажем, ежегодно производит ремонт не менее 30 единиц флота и играет важную роль в обеспечении безопасности судоходства в регионе, а также является крупным налогоплательщиком в местный бюджет, предоставляет постоянные рабочие места", - отметила депутат.

Депутат также выразила обеспокоенность выбором участка для строительства школы в данном месте, учитывая близость реки Иртыш и повышенного риска из-за этого для учащихся.

"Необходимо безотлагательно рассмотреть данный вопрос, предпринять действия для защиты интересов Казахстанского судоремонтного предприятия, обеспечения судоходства и пересмотра выбора участка для строительства школы с учетом безопасности для детей", - резюмировала она в запросе.

Ранее в материале корреспондента BaigeNews.kz сообщалось, павлодарское судоремонтное предприятие может лишиться своей территории. У компании, которая десятки лет делает ремонт, осмотр и переоборудование судов сразу для нескольких регионов, могут принудительно забрать два гектара земли под строительство школы.