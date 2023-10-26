Комфортная школа на берегу Иртыша: судоремонтный завод под угрозой закрытия в Павлодаре

Павлодарское судоремонтное предприятие может лишиться своей территории. У компании, которая десятки лет делает ремонт, осмотр и переоборудование судов сразу для нескольких регионов, могут принудительно забрать два гектара земли под строительство школы. На предприятии, которое работает с сороковых годов прошлого века, и куда относительно недавно новый инвестор вложил огромное количество денег, говорят: оставшись без участка, компания будет ликвидирована, и судоходство на большом участке реки может просто встать. При этом городу не хватает мест в школах. Их дефицит только в микрорайоне, где расположено судоремонтное ТОО составляет 1243. И эта цифра растёт.

На кону – развитие судоходства

Павлодарское ТОО "Эллинг" обратилось к прокурору области с просьбой провести проверку на предмет законности постановления акимата города о принудительном изъятии земельного участка. Оно вынесено десятого октября. По постановлению администрации Павлодара, на этой земле по государственной программе "Комфортная школа" планируется построить учреждение образования. Но в компании считают, что таким постановлением игнорируются требования второго пункта статьи 125 Водного Кодекса Казахстана.

"В пределах водоохранных полос запрещаются строительство и эксплуатация зданий и сооружений, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта, промыслового рыболовства, рыбохозяйственных технологических водоемов, объектов по использованию возобновляемых источников энергии (гидродинамической энергии воды), а также рекреационных зон на водном объекте, без строительства зданий и сооружений досугового и (или) оздоровительного назначения", - указано в пункте 2 Водного кодекса РК.

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Но игнорирование закона – не единственный довод. Директор ТОО "Эллинг" Николай Цепелев рассказал корреспонденту BaigeNews.kz, что ТОО относится к категории объектов транспортной инфраструктуры, связанных с работой водного транспорта. Оно было создано на основе бывших мощностей Павлодарского судоремонтно-судостроительного завода (основано в 1941-1945 годы), благодаря капиталовложениям российского инвестора, и имеет уникальные инженерно-технические сооружения.

"Если у предприятия будет принудительно изъят участок, то возможность делать ремонтные работы судов с поднятием их из воды будет исключена. Пострадают перспективы развития и безопасность судоходства, потому что в Павлодарской области больше некому будет вести периодические осмотры подводной части судов. А это обязательное требование действующего речного регистра. При этом работа речного регистра будет направлена исключительно на запрет эксплуатации судов, не прошедших обязательную процедуру освидетельствования", - отметил он.

Сейчас, по словам Николая Цепелева, у предприятия есть все необходимые условия и возможности делать судовые ремонтные работы. Компания работает 14 лет, каждый год приводит в порядок не меньше 30 единиц флота. На павлодарском участке реки Иртыш это единственная компания, у которой есть слип - устройство для поднятия судов из воды над землёй для осмотра и ремонта. Другое ближайший отсюда приспособление находится в Семее. Но поднимать суда большого водоизмещения технически способно только павлодарское ТОО "Эллинг".

Сегодня на стапелях предприятия в состоянии ремонта находится баржа Павлодарского речного порта, а также есть ряд заявок на освидетельствование подводной части плавсредств и на их ремонт.

О технических возможностях компании известно за пределами области. Сюда обратилось и ТОО "Иртыштранс" из Восточно-Казахстанской области с заявкой отремонтировать сухогрузный теплоход СТ-1408, курсирующий на Бухтарминском водохранилище.

"Не умаляя значения для города новых школьных объектов, считаем, что изъятие земельного участка нашей компании приведёт не только к ликвидации предприятия, обладающего уникальными возможностями по ремонту судов, но также станет препятствием в стратегии развития судоходства на реке Иртыш и негативно скажется на привлечении инвестиций в Павлодарскую область. Иностранный владелец предприятия не нарушал законодательство Республики Казахстан", - отметил руководитель компании Николай Цепелев.

Микрорайон расширяется - школа нужна

В управлении образования Павлодарской области сообщили, что необходимость строительства школы в этом микрорайоне продиктована ростом числа жителей и как следствие - количества детей. Усольский микрорайон, где планируют строить школу и отчуждают участок у предприятия, расширяется. Сейчас здесь уже работают две школы: школа № 25 с проектной мощностью 1078 мест и школе имени Мухтара Ауэзова с проектной мощностью 1296 мест.

"Общая проектная мощность школ составляет 2 374 ученических места, обучаются 3 617 учащихся. Дефицит ученических мест составляет 1243 места. За последние три года заметно увеличился контингент учащихся: в 2019-2020 годах он составлял 3659 детей, в 2020-2021 годах – 3719, в 2021-2022 – 3620 детей", - прокомментировали в управлении образования.

Сейчас, по данным ведомства, в Усольском микрорайоне живут 1525 детей дошкольного возраста. А ещё здесь строят два жилых дома на 200 квартир, третий в частном секторе – ещё на 40 квартир.

"Строительство школы в микрорайоне на 1200 мест решит проблему нехватки ученических мест, позволит увеличить охват детей школьным воспитанием и обучением", - подытожили в управлении.

Всего же в Павлодаре для решения дефицита ученических мест в школах в 2024 году власти планируют построить три школы в микрорайонах Усольский, Жастар и Восточный, каждая - на 1200 мест.

В управлении земельных отношений Павлодарской области сообщили, что по постановлению акимата города Павлодар от десятого октября под принудительное отчуждение для государственных нужд вообще-то подпадают сразу два земельных участка. Один из них - участок ТОО "Эллинг-ПВ" на улице Павла Васильева, сооружение 2/5 с кадастровым номером 14-218-019-056 общей площадью 2,0946 га. Постановление акимата города от десятого октября "О начале принудительного отчуждения земельных участков и (или) иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд" для строительства комфортной школы в микрорайоне Усольский на 1200 мест принято на основании постановления Правительства Казахстана.авт

