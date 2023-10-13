Школа искусственного интеллекта откроется в Кызылорде
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Казахстанско-корейская высшая школа искусственного интеллекта и информатики откроется в Кызылорде в ноябре 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Как отметили в Министерстве науки и высшего образования РК, высшая школа искусственного интеллекта заработает при Кызылординском университете имени Коркыт ата. Школа откроется при поддержке специалистов Сеульского национального университета науки и технологий. Это совместный казахстанско-корейский проект.
На открытие проекта выделен грант Фонда исследований и Министерства образования Республики Корея. Проект рассчитан до 2029 года, на него планируются потратить около миллиарда тенге.
"Подготовка будет идти по трём направлениям: кибербезопасность, искусственный интеллект и информатика. Корейские специалисты будут приезжать к нам, также будет инфраструктурная поддержка. В первую очередь мы подготовим наших специалистов и с помощью потенциала приглашенных корейских профессоров реализуем этот проект в Казахстане", - отметила ректор Кызылординского университета имени Коркыт ата Бейбиткуль Каримова.
Кроме того, как отметили в Миннауки, подобные проекты будут реализованы и и в других городах Казахстана. Например, южнокорейский Университет Шинхан и Алматинская Академия МВД налаживают сотрудничество.
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