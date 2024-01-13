Шестерых полицейских осудили за взятки в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Приговор в отношении сотрудников батальона дорожно-патрульной полиции вынес Карасайский районный суд.

Как сообщили в Антикоре Алматинской области, подсудимые признаны виновными в получении взяток от водителей за непривлечение к административной ответственности.

"Должностные лица осуждены к штрафам на общую сумму 58,8 миллиона тенге. Этим же приговором взяткодателям назначены наказания в виде штрафа на общую сумму 3,85 миллиона тенге. Все осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе", — отметили в пресс-службе Антикора области.

При неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.