Шестерых подростков отправили в колонию в Караганде

Карагандинский областной суд оставил в силе приговор Специализированного суда по делам несовершеннолетних в отношении шестерых подростков, до смерти избивших человека, передаёт BaigeNews.kz.

Судом первой инстанции несовершеннолетние осуждены за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Г., в группе лиц по предварительному сговору, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего (часть 3 статьи 106 УК) к шести годам восьми месяцам лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Осужденные и их защитники, не согласившись с приговором, просили его отменить, оправдать за отсутствием в действиях состава уголовного правонарушения либо переквалифицировать на другую менее тяжкую статью.

"30 мая 2020 года каждый из подсудимых поочередно наносили удары по различным частям тела и головы Г., при этом требуя извинений в защиту несовершеннолетней Д.. Потерпевший Г., извиняясь, просил прекратить избиение, но нанесение ударов продолжалось. В результате от полученных телесных повреждений Г. скончался. Виновность осуждённых подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств, протоколами осмотра места происшествия, проверки показаний на месте, очных ставок, показаниями свидетелей, эксперта, вещественными доказательствами, видеозаписью, заключениями экспертиз", - сообщили в суде.

Судебная коллегия согласилась с выводами о доказанности вины и правильности квалификации действий осуждённых.

"Наказание назначено в пределах санкции статьи соразмерно содеянному, с учётом характера и степени общественной опасности совершённого правонарушения, их несовершеннолетнего возраста, личности", - заявили в пресс-службе Карагандинского областного суда.