Шесть уголовных дел возбудили за разжигание национальной розни и сепаратизма в Интернете
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Шесть уголовных дел возбудили с начала года в Казахстане за разжигание национальной розни и сепаратизма в Интернете, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с развитием Интернета, соцсетей и месcенджеров возникают ситуации, когда нашими гражданами в ходе онлайн-бесед (в том числе с зарубежными пользователями) нарушаются требования казахстанского законодательства. Допускаются высказывания сепаратистского, экстремистского характера, затрагивающие национальные, расовые и религиозные чувства граждан", - сообщили в МВД РК.
За такие правонарушения Уголовным кодексом РК предусмотрены меры уголовной ответственности. За разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни (статья 174 УК РК) предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 2 тыс. до 7 тыс. МРП (от 7 млн до 26 млн тенге) либо ограничение свободы на срок от 2 до 7 лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Сепаратистская деятельность (статья 180 УК РК) наказывается штрафом в размере от 1 тыс. до 5 тыс. МРП (от 3,5 млн до 18,5 млн тенге) либо ограничением свободы на срок до 7 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
"С начала года в ходе мониторинга интернет пространства выявлено 12 видеороликов, где зарубежные пользователи провоцируют казахстанцев к высказываниям с признаками разжигания национальной розни и сепаратизма. По 6 фактам возбуждены 6 уголовных дел. Еще по 6 фактам с участниками проведены профилактические беседы с разъяснением мер уголовно-правового воздействия. МВД призывает граждан строго соблюдать законодательство РК в части недопущения высказываний посягающих на национальную и общественную безопасность", - обратились в ведомстве к казахстанцам.
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