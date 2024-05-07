Шесть приёмов биохакинга против старения назвали врачи

О возможностях биохакинга и о том, как с его помощью можно в разы повысить качество жизни, продуктивность мозга, замедлить старение и ускорить метаболизм, рассказали психолог и невролог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Doctorpiter.

Биохакинг — это целенаправленное изменение биологических процессов в организме, когда в свои 60-70 лет вы бодры и счастливы, а не лежите тряпочкой в кровати, получаете удовольствие от жизни, активны и управляете своими мыслями и состоянием.

Если хотите стать биохакером, просто научитесь заботиться о себе, понимайте и любите свой организм, внедряйте в жизнь полезные привычки и сознательно делайте себя счастливым. Так говорят врачи доказательной медицины.

Несколько советов на эту тему дала психолог PhD, доктор психологических наук в области кризисной психологии, нейроинженер, автор проекта и программ по перезагрузке мозга "Рестарт реальности" Инна Щербакова.

"Принципы биохакинга основаны не только на работе гормонов мозга, этот вопрос относится к сфере нейробиологии и нейрофизиологии, а также к таким наукам, как физика и биофизика, — считает психолог, нейроинженер Инна Щербакова. — Его инструменты — логические упражнения, изучение иностранных языков, медитации, йога и т.д. А результат их применения — ясность мышления, повышение уровня личной силы и уверенности в себе. Развитие этих качеств дает возможность обрабатывать мощные потоки информации, избавиться от мешающих психологических установок, принимать верные решения и делать это быстро, не тратя энергию на сомнения".

Применение инструментов биохакинга наилучшим образом сказывается на человеке: он достигает своих поставленных целей, более успешно выстраивает личную жизнь и профессиональную карьеру, повышает качество жизни и успешность.

"Биохакинг — это улучшение функций организма путем изменения своих ежедневных привычек. С его помощью можно замедлить старение, ускорить метаболизм веществ в организме, повысить продуктивность мозга", — считает врач-невролог Андрей Черемухин.

Инструменты биохакинга

Здоровый сон

Перед сном рекомендуется тщательно закрывать окна комнаты от постороннего света. Уличное освещение не дает вырабатываться мелатонину, и это негативно сказывается на качестве сна. Рекомендуется спать семь-восемь часов каждую ночь.

Контроль уровня стресса

Важно научиться управлять стрессом. Медитации, йога и другие методы релаксации могут помочь снизить его уровень. Если регулярно останавливать поток мыслей на несколько минут, то вы не только станете спокойнее, но и сможете работать быстрее, потому что перестанете отвлекаться.

Употребление полифенолов

Полифенолы защищают клетки от повреждения, а также укрепляют митохондрии — именно они влияют на нашу бодрость. Скорректировать активность можно с помощью питания. Полифенолы содержатся во всех овощах, в кофе, горьком шоколаде (не менее 85% какао), чернике, гранатах, виноградных косточках.

Баланс между омегой-3 и омегой-6

Эти жирные кислоты необходимы в пропорции примерно три к одному. Омега-3 нужна организму больше, но мы потребляем ее, как правило, в малых количествах. Чтобы восполнить запас омеги-3, необходимо добавить в рацион семена льна или льняное масло, также сливочное и оливковое масло, морскую рыбу и морепродукты.

Минимизация искусственного света

Светодиодные и флуоресцентные лампы негативно влияют на митохондрии и приводят к старению всего организма. Нужно стараться чаще выходить на улицу, чтобы побыть при солнечном свете. Над компьютером можно повесить светодиодные красные лампочки, которые сбалансируют избыток синего света.

Свежесть

Для прилива энергии можно использовать освежающий душ — 30 секунд стоять под потоком холодной воды. Также будет полезным умывать лицо холодной водой.