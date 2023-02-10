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Шесть паводкоопасных зон определили в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются сильные осадки. Они могут спровоцировать возникновение склоновых стоков с гор и подъём воды в реках региона.

Кроме того, на территории области есть 113 гидротехнических сооружений. К примеру, в Сарканском районе, по данным специалистов, в этом году выпало в два раза больше снега. Почва промерзла на 15 см. Сейчас там ведутся профилактические работы. Очищают каналы и арыки, строят искусственные дамбы из мешкотары. Также установлены специальные локальные системы для оповещения населения. Работает 72 гидропоста Казселезащиты для постоянного мониторинга ситуации.