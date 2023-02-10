open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

365info.kz Сегодня, 11:09
69
Сегодня, 11:09
69
Фото: 365info.kz

Шесть паводкоопасных зон определили в области Жетысу

Шесть паводкоопасных зон определили в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются сильные осадки. Они могут спровоцировать возникновение склоновых стоков с гор и подъём воды в реках региона.

Кроме того, на территории области есть 113 гидротехнических сооружений. К примеру, в Сарканском районе, по данным специалистов, в этом году выпало в два раза больше снега. Почва промерзла на 15 см. Сейчас там ведутся профилактические работы. Очищают каналы и арыки, строят искусственные дамбы из мешкотары. Также установлены специальные локальные системы для оповещения населения. Работает 72 гидропоста Казселезащиты для постоянного мониторинга ситуации. 

"На сегодняшний день паводковая обстановка по области стабильная. По информации акиматов районов и городов, очищено более 400 км арычной сети и 300 километров каналов, а также более 500 трубчатых переходов и мостов. В случае осложнения обстановки, на ликвидацию возможных ЧС, силы и средства ДЧС области Жетысу переведены на усиленный вариант несения службы", - рассказал начальник управления ДЧС области Жетысу Ринат Тазабеков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#паводки #Жетысу
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:09
69
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх