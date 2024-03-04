Шесть магистральных улиц продлят в Алматы

В Алматы продлят шесть магистральных улиц. Это позволит улучшить транспортную инфраструктуру города и обеспечить более комфортные условия для жителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление городской мобильности города.

"По мере выкупа участков, ведется пробивка ул. Толе би до границы города. Проект протяженностью 4,5 км поделен на два участка. Срок завершения - конец 2025 года.



Также в этом году планируется начать строительство улицы Хмельницкого (4,3 км) и проспекта Райымбека (2,6 км) до Талгарского тракта. Необходимая проектная документация уже разработана для улицы Муканова до ул. Макатаева и Жубанова до границы города", - сообщили в управлении.

Кроме того, в этом году начнется пробивка ул. Онгарсыновой до пр. Райымбека.



Как ранее сообщалось, в конце года планируется открыть движение по развязке пр. Сейфуллина с ул. Жансугурова, а в 3 квартале по развязке на пересечении ул. Саина с ул Монке би.