Шесть лет условно получил глава финпирамиды Sincere Systems в Астане
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Вынесен приговор в отношении руководства ТОО "Sincere Systems" по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой на территории города Астаны, передаёт BaigeNews.kz.
Указанное ТОО на территории столицы осуществляло свою деятельность с 2020 года и занималось привлечением средств граждан под видом компании, сотрудничавшей с криптовалютными биржами.
Для увеличения числа вкладчиков предоставлялась возможность инвестирования по мнимым проектам.
Для убеждения клиента в сохранности инвестиции был создан сайт, на котором регистрировался личный кабинет клиента с присвоением ID, с возможностью пополнения виртуальными средствами, эквивалентные взносу.
Сумма привлеченных средств граждан составила 215 миллионов тенге.
Приговором суда руководитель ТОО "Sincere Systems" осужден к шести годам лишения свободы условно с запретом на занятие деятельностью в сфере инвестиций на пять лет.
"Если вы и ваши близкие столкнулись с аналогичной деятельностью недобросовестных предпринимателей, просим обратиться в ДЭР по месту проживания или в call-центр АФМ", - заключается в публикации.
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