Шесть лет условно получил глава финпирамиды Sincere Systems в Астане

Вынесен приговор в отношении руководства ТОО "Sincere Systems" по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой на территории города Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Указанное ТОО на территории столицы осуществляло свою деятельность с 2020 года и занималось привлечением средств граждан под видом компании, сотрудничавшей с криптовалютными биржами.

Для увеличения числа вкладчиков предоставлялась возможность инвестирования по мнимым проектам.

Для убеждения клиента в сохранности инвестиции был создан сайт, на котором регистрировался личный кабинет клиента с присвоением ID, с возможностью пополнения виртуальными средствами, эквивалентные взносу.

Сумма привлеченных средств граждан составила 215 миллионов тенге.

Приговором суда руководитель ТОО "Sincere Systems" осужден к шести годам лишения свободы условно с запретом на занятие деятельностью в сфере инвестиций на пять лет.