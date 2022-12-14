Шесть исторических объектов на юге Казахстана хотят включить в список ЮНЕСКО

Фото: © AFP 2022 / Mal Langsdon / Pool

Министр культуры и спорта Даурен Абаев на заседании правительства 14 декабря сообщил, что ведётся работа по номинации уникальных объектов историко-культурного наследия Казахстана в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передаёт BaigeNews.kz.

"Обеспечена подготовка номинационных досье по 6 объектам для включения в Список ЮНЕСКО в 2025 году по продвижению транснациональной номинации "Великий Шёлковый путь": коридор Фергана-Сырдарья", который включает объекты Сауран, Жеті Асар (Алтын Асар), Жанкент, Сыганак, Отырар, Яссы (Туркестан). По данной транснациональной номинации ведется совместная работа с Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном", - сообщил Абаев.

В 2025 г. данные объекты планируется включить в список ЮНЕСКО.

Начиная с 2023 года в рамках деятельности "КазахТуризм" предусмотрены мероприятия по продвижению субъектов креативных индустрий на зарубежных рынках, включая выставки современного искусства в 5 городах Европы и Азии (участие казахстанских художников), выставку ремесленников Berlin Bazaar, арт-ярмарку в г.Алматы, с участием зарубежных галеристов, представителей аукционов и т.д.

По словам Абаева, в целях выявления казахстанских звёзд, а также поддержки одарённых и талантливых представителей министерством предусмотрено проведение международных конкурсов и фестивалей таких как Международный фестиваль театров кукол "Ортеке", Международный фестиваль этнической музыки "Көшпенділер әуені" (Voice nomad), Международный конкурс скрипачей, а также ежегодные фестиваль "Опералия" и др.

Реализация всех конкурсов и фестивалей позволят охватить порядка 2 000 и выявить порядка 500 одаренной молодёжи.