Шесть человек пострадали в ДТП в Усть-Каменогорске
Сегодня, 10:09
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Сегодня, 10:09Сегодня, 10:09
74Фото: ДЧС ВКО
Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Малдыбаева 11 февраля, в результате которого 6 человек получили травмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Сотрудники специализированного отряда ДЧС ВКО извлекли пассажирку легкового автомобиля и передали пострадавшую медикам.
"В результате ДТП с участием Subaru Legacy и Chevrolet Cobalt в медицинское учреждение обратились шесть человек", — сообщили в ДП ВКО.
Ведется досудебное расследование.
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