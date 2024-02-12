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Шесть человек пострадали в ДТП в Усть-Каменогорске

Сегодня, 10:09
АВТОР
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ДЧС ВКО Сегодня, 10:09
Сегодня, 10:09
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Фото: ДЧС ВКО

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Малдыбаева 11 февраля, в результате которого 6 человек получили травмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Сотрудники специализированного отряда ДЧС ВКО извлекли пассажирку легкового автомобиля и передали пострадавшую медикам.

"В результате ДТП с участием Subaru Legacy и Chevrolet Cobalt в медицинское учреждение обратились шесть человек", — сообщили в ДП ВКО.

Ведется досудебное расследование.

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