Шесть человек погибли из-за отравления угарным газом за сутки в Казахстане

В результате несоблюдения правил пожарной безопасности за минувшие сутки, 12 января, в Казахстане из-за отравления угарным газом погибли шесть человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В селе Манкент Туркестанской области из-за неочищенного дымохода угарным газом отравились три человека 1995, 1974 и 2004 года рождения. Все они граждане Узбекистана. Сейчас двое из них госпитализированы в больницу в тяжёлом состоянии. Подросток 2004 года рождения скончался на месте.

В Актобе из-за утечки в газовой плите в частном доме с отравлением природным газом в больницу доставили детей 2011 и 2013 годов рождения. Сейчас они находятся в соматическом отделении многопрофильной областной больницы.

В селе Жыланды Атырайской области из-за неисправности отопительной печи на природном газе в частном доме девочка 2011 года рождения получила отравление угарным газом и госпитализирована в районную больницу.

В МЧС призвали казахстанцев соблюдать элементарные правила по эксплуатации газового оборудования и назвали наиболее частые причины отравления угарным газом, это: