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  • Шесть человек погибли из-за отравления угарным газом за сутки в Казахстане
gazetaingush.ru Сегодня, 13:51
302
Сегодня, 13:51
302
Фото: gazetaingush.ru

Шесть человек погибли из-за отравления угарным газом за сутки в Казахстане

В результате несоблюдения правил пожарной безопасности за минувшие сутки, 12 января, в Казахстане из-за отравления угарным газом погибли шесть человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

В селе Манкент Туркестанской области из-за неочищенного дымохода угарным газом отравились три человека 1995, 1974 и 2004 года рождения. Все они граждане Узбекистана. Сейчас двое из них госпитализированы в больницу в тяжёлом состоянии. Подросток 2004 года рождения скончался на месте.

В Актобе из-за утечки в газовой плите в частном доме с отравлением природным газом в больницу доставили детей 2011 и 2013 годов рождения. Сейчас они находятся в соматическом отделении многопрофильной областной больницы.

В селе Жыланды Атырайской области из-за неисправности отопительной печи на природном газе в частном доме девочка 2011 года рождения получила отравление угарным газом и госпитализирована в районную больницу.

В МЧС призвали казахстанцев соблюдать элементарные правила по эксплуатации газового оборудования и назвали наиболее частые причины отравления угарным газом, это:

  • нарушение правил эксплуатации печного отопления, (несвоевременное закрытие печной заслонки, недостаточный доступ свежего воздуха в топливник, плохая тяга);
  • неисправная работа печи и дымохода (трещины в конструкции печи, забитый дымоход); 
  • нахождение человека в очаге пожара; 
  • горение бытового газа в условиях недостатка кислорода и плохой вентиляции;
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#мчс #отравление угарным газом #смертность
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:51
302
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