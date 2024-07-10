  • 10 Июля, 14:32
  • BAIGENEWS

Шесть человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Кокшетау

Сегодня, 13:35
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 13:35
Сегодня, 13:35
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Фото: МЧС РК

С горящей квартиры с помощью автолестницы спасены 3 человека и по лестничному маршу 3 человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По информации МЧС, пожар произошел в Кокшетау на 3 этаже многоэтажного жилого дома на площади 40 кв.м.

"Благодаря оперативной работе огнеборцев удалось ликвидировать пожар за 28 минут с момента вызова. Причина устанавливается. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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