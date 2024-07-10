Шесть человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Кокшетау

С горящей квартиры с помощью автолестницы спасены 3 человека и по лестничному маршу 3 человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По информации МЧС, пожар произошел в Кокшетау на 3 этаже многоэтажного жилого дома на площади 40 кв.м.