Шесть человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Кокшетау
Сегодня, 13:35
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Сегодня, 13:35Сегодня, 13:35
103Фото: МЧС РК
С горящей квартиры с помощью автолестницы спасены 3 человека и по лестничному маршу 3 человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
По информации МЧС, пожар произошел в Кокшетау на 3 этаже многоэтажного жилого дома на площади 40 кв.м.
"Благодаря оперативной работе огнеборцев удалось ликвидировать пожар за 28 минут с момента вызова. Причина устанавливается. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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