Шесть автомобилей сгорели в пожаре в ЖК "Кристалл" в Астане - есть пострадавшие люди

Фото: МЧС РК

Пожар в столичном ЖК "Кристалл" потушили, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. Там сообщили, что огонь был ликвидирован в 15:02.

"6 июня в 11:56 по улице Мухамедханова, в паркинге произошло загорание трех кладовых помещений и шести легковых автомашин, от теплового воздействия повреждено еще четыре автомобиля. Силами спасателей, в том числе с верхних этажей, с помощью автолестницы эвакуировано 17 человек, из них 6 детей.

С предварительным диагнозом "отравление угарным газом" в больницу доставили трех человек.

На месте работали 70 огнеборцев и 18 единиц техники.