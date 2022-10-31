"Шерше ля фам": ссора парня с девушкой вызвала массовую драку в Алматы

Фото: Megapolis KZ

Видео массовой драки в одном из жилых районов Алматы появилось в социальных сетях.

Полиция установила личности участников конфликта, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Как оказалось, причиной потасовски во дворе одного из ЖК стала бытовая ссора между возлюбленными. Разнимать драчующих пришлось сотрудникам службы скорой медицинской помощи.

"Данный факт имел место 30 октября около 9.00 часов утра. Участники драки задержаны. По предварительным данным конфликт произошел между знакомыми молодыми людьми. Причина – ссора одного из юношей со своей девушкой. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 УК РК. Действия каждого участника потасовки следствием будет дана правовая оценка", - отметили в полиции.