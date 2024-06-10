Схемы движения 16 автобусных маршрутов изменили в Астане

В Астане из-за ремонтных работ на дорогах временно изменили схемы движения 16 городских и пригородных автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems".

“До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов № 10, 18, 37, 40, 42, 47, 51, 201, 53, 84 и пригородных автобусов № 302, 303, 308, 309, 320, 323. Просим заранее планировать свой маршрут”, - говорится в сообщении.

С измененной схемой движения можно ознакомиться на картинке.