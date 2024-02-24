Шавкат Рахмонов делился едой с известным бойцом из Кыргызстана в США

Руководитель команды DAR Pro Team Бауыржан Уталиев поделился историей о том, как топовый казахстанский полусредневес UFC делился едой с известным бойцом из Кыргызстана Бусурманкулом Абдибаитом уулу во время тренировочных лагерей в США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Шавкату UFC коробки с едой приносят. Шавкат ее уже переел. Там очень много парней молодых в зале, которые снимают комнаты, квартиры, живут. И нам приносили коробки с едой из UFC, за месяц или за 2-3 недели до боя. Шавкату присылают свежие коробки. Мы одну-две из них открыли, заполнили весь холодильник. Нам уже некуда было девать оставшуюся часть. Мы Бусурманкулу (топовый боец из Кыргызстана) говорим забрать, потом другим даем. Но еда вкусная. Шавкату не нравилась, а я ее уплетал (смеется)", — рассказал Уталиев в эфире подкаста Naiza TV.