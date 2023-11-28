Шапки для радиофобов появились в продаже на маркетплейсах
Сегодня, 20:27
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Сегодня, 20:27Сегодня, 20:27
117Фото: pxhere.com
Головные уборы, которые якобы защищают от электромагнитного излучения, появились в продаже в интернет-магазинах, пользующихся популярностью в казахстанцев. Судя по отзывам, спрос на чудо-шапки есть, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.
Стоят с виду обычные головные уборы от 17 до 20 тысяч тенге. Производитель обещает защитить от вредного воздействия бытовых электромагнитных излучений и сотовых вышек, включая 5G.
"Ткань, которая использована в подкладке, содержит 100% серебряную нить, является высокопроводящей и имеет функцию электромагнитного экранирования. При этом, она полностью безопасна для здоровья", - говорится в описании товара.
Покупатели пишут восторженные отзывы. Некоторым даже якобы удалось проверить "функцию" головного убора:
"Засунули телефон внутрь шапки - сеть пропала. Покупкой остались довольны!"
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