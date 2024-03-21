Шанс на Евро-2024: Сможет ли сборная Казахстана обыграть Грецию

Сборная Казахстана сыграет со сборной Греции за право участвовать в чемпионате Европы по футболу, который пройдет этим летом в Германии. В ночь с 21 на 22 марта Казахстан сыграет на выезде с национальной командой Греции. Затем победитель встретится с победителем дуэли Грузия — Люксембург. На кону — право сыграть на чемпионате Европы-2024. Казахстан никогда не был так близок к одному из главных футбольных турниров мира. Пожалуй, предстоящие матчи станут самыми важными в истории отечественной сборной. Сможет ли команда их выиграть? В какой кондиции подошла сборная к игре в Греции? И каковы шансы Казахстана на Евро – 2024? Подробнее об этом в материале BaigeNews.kz.

"Казахстану по силам пройти Грецию"

Комментатор Дидар Кадыров отмечает, что составе сборной Греции, есть несколько игроков, которые выступают в сильных чемпионатах.

"Хорошая, качественная команда. По последним матчам можно увидеть ее прогресс. В домашних матчах греки очень неуступчивы и пользуются неимоверной поддержкой фанатов. Они сыграли вничью с Францией, многие на это ссылаются. Но я бы обратил внимание на победу над Ирландией. Также неплохие игры провели против Нидерландов. Команда выше все-таки классом по исполнителям", — считает Дидар Кадыров.

Он также добавляет, что главный тренер сборной Греции Густаво Пойет считается опытным специалистом.

Говоря о подготовке Казахстана, он отмечает, что сборная сыграла товарищеский матч со сборной Туркменистана на учебно-тренировочных сборах в Дубае. Матч нигде не транслировался и прошел в закрытом режиме. Казахстанцы одержали победу со счетом 2:0, авторами голов стали Ислам Чесноков и воспитанник актюбинского футбола Максим Самородов.

Что касается состава, то, по мнению комментатора, сборная Казахстана к матчу подходит в усиленном режиме.

"У нас все хорошо по составу. Все здоровые. По факту, все, кто пропускал матчи со Словенией, в строю. Разве, что есть дисквалификация Алипа. Это существенная потеря, так как коснулось линии обороны. Дефицитно место левого центрального, которая у нас просела. Я даже не знаю, кто может туда выйти. Есть три варианта. Самый необычный — это появление на позиции Бахтиёра Зайнутдинова в тройке с Марочкиным и Быстровым. В этом я сомневаюсь. Приоритетный вариант — появление Романа Асранкулова. И более опытного — Темирлана Ерланова", — сказал эксперт.

По его словам, лидеры сборной Бахтиёр Зайнутдинов и Абат Аймбетов в своих клубах далеко не на первых ролях. И перед матчем сборной у них недостаточно игрового времени.

"В "Бешикташе" Батека подвергается сильной критике, лучше всего он себя показал в роли центрально защитника. В целом, сказал бы, что это не совсем подходящая роль для него, если исходить из требований сборной Казахстана. Абат Аймбетов вообще появлялся только на замене на последних турах. У него в команде очень сильная конкуренция", — отмечает Дидар Кадыров.

По словам эксперта, у сборной Казахстана была прекрасная подготовка в Дубае.

"Команда в хорошем настроении, я сам убедился. В товарищеском матче против Туркменистана сыграли хорошо – 2:0. Суть не в результате. Главное, чтобы был отбор в комбинации", — сказал эксперт.

По его мнению, Казахстан вполне может переиграть Грецию.

"Мы перехватываем инициативу отрезками, способны навязать свою игру. Поэтому важно использовать эти периоды времени. Казахстану вполне по силам пройти Грецию. Будет оборонительный стиль. Но мы играем в гостях против опытной сборной — выиграть будет непросто".

Без достаточной игровой практики

Спортивный комментатор Ербол Каиров отмечает, что состав сборной Греции гораздо дороже состава Казахстана. По его мнению, греки по многим параметрам превосходят Казахстан

"Плюс чемпионаты, в которых они играют, в самом разгаре, чего не скажешь о чемпионате Казахстана. Да, конечно, мы провели турнир в Турции, матч за Суперкубок между "Тоболом" и "Ордабасы" и два тура в чемпионате Казахстане. Но мне кажется этого недостаточно. Слишком рано сборная собралась. Футболисты не передохнули после турецких сборов и сразу отправились на две недели в Дубаи. Психологически это очень непросто. И есть определенное давление", — сказал эксперт.

Говоря о составе, добавляет, что в целом не у всех игроков есть игровая практика перед матчем против Греции.

"В целом все хорошо. Расстраивает, что у некоторых игроков нет игровой практики. Абат Аймбетов в последних матчах практически не выходил на поле. Тоже самое касается Нуралы Алипа, есть проблемы и у Бахтиёра Зайнутдинова. Что касается остальных игроков, то они в своих клубах в чемпионате Казахстана тоже не всегда выходили на после в последних матчах, либо выходили на замену. Мы убрали лимит, и ставки делаются на иностранных футболистов. Вместо Рамазана Карима, который получил травму, в сборную вызвали Ивана Свиридова. Молодой нападающий и очень скоростной. Вместо дисквалифицированного Алипа может сыграть Асранкулов и Ерланов", — сказал эксперт.

По его мнению, перед выездом на у футболистов было недостаточно время для отдыха.

"Все условия для подготовки были сделаны. Но нужно было провести 3-4 тура в чемпионате Казахстана, чтобы футболисты набрались игровой практики. Все-такие контрольные матчи не идут в сравнении с официальными. Только в этом вижу проблему. Нужно было дать пару дней выходных", — сказал Ербол Каиров.

Как и Дидар Кадыров, Ербол Каиров отмечает, что против Греции будет трудно играть.

"Матч против Туркменистана в закрытом режиме дал возможность наиграть игровые связи.

Мы часто уповаем на контратаках, в этом плане скоростные футболисты всегда нужны. Это и Максим Самородов, Бахтиёр Зайнутдинов, которые будут играть в атаке, а также Ислам Чесноков, Рамазан Оразов. Против такого соперника играть будет сложно. Но нужно отталкиваться от мотивации. Атаковать мы будем в любом случае, нужно реализовывать все моменты. Вполне возможно, что результат будет решен в дополнительное время или в серии пенальти. Будем уповать на Шацкого", — сказал Каиров.

Напомним, матч "Греция — Казахстан" пройдет в Афинах, на стадионе "Айя-София". Прямая трансляция начнется в 00:35 по времени Астаны. Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканалах "Qazsport" и "Qazaqstan".

Известно, что главный исполнительный директор Freedom Holding Corporation и член исполкома Казахстанской федерации футбола Тимур Турлов выплатит 100 млн тенге сборной Казахстана по футболу в случае победы над командой Греции.