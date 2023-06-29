Шахтёры вынуждены тратить половину пенсии на лекарства - депутат

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Тему снижения порога возраста выхода на пенсию шахтёров поднял на первом республиканском форуме партии AMANAT депутат Карагандинского областного маслихата Евгений Буслаев, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат отметил, что горняки каждый день рискуют здоровьем и жизнью, спускаясь в шахты. По его мнению, нельзя допускать того, чтобы люди сложных профессий уходили на заслуженный отдых с мизерной пенсией и букетом болезней.

"Человек труда – опора нашей страны и экономики. Именно поэтому интересы человека труда – основа нашей партийной программы. Поэтому в своей программе партия поставила задачу решить вопрос раннего выхода на пенсию работников вредных и опасных производств", - пояснил спикер.

Буслаев сделал акцент на том, что решением проблемы может быть льготная пенсия. По его словам, шахтёры постоянно обращаются с этим вопросом к правительству.

"Просто представьте, по оценке медиков, человек, отработавший в шахте более двадцати-тридцати лет, в 60 лет стопроцентно будет профбольным. По мировым стандартам на таких производствах должны работать не более 13 лет", - отметил он.

Также депутат рассказал, что несмотря на все трудности люди вынуждены не бросать свою работы и дотягивать до пенсионного возраста, так как им необходимо поднимать семьи. Выходя на заслуженный отдых, горняки не отдыхают так, как хотелось бы, потому что большую часть пенсии вынуждены тратить на лекарства и лечение.