Шахматы в школах и юношеский футбол: о проектах по развитию спорта рассказал Тимур Турлов
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Казахстанский бизнесмен Тимур Турлов, возглавивший в начале прошлого года Казахстанскую федерацию шахмат, рассказал корреспонденту BaigeNews.kz о том, как федерация планирует развивать этот вид спорта в стране.
По словам собеседника, в Казахстане уже принят план по развитию шахмат на уровне правительства. В его рамках федерация помогает каждой школе организовывать шахматные факультативы.
"Мы помогаем обеспечивать инвентарём, методическими рекомендациями, материалами для того, чтобы уроки шахмат в школах могли проводить на достойном уровне. Это, и, собственно текстовые материалы, учебники, которые мы предоставляем. Также речь идет о видео тренингах, которые мы проводим для учителей, если они хотят преподавать шахматы для детей", — говорит Турлов.
Он рассказывает, что сейчас перед федерацией стоит задача, популяризировать шахматы в стране.
"На самом деле, первоначальный этап, основа игр в шахматах — это история. Не нужно обладать огромным профессионализмом, чтобы преподавать. Достаточно быть хорошим учителем. Не нужно быть замечательным шахматистом, если у тебя есть хорошие материалы под рукой. Вот этой задачей в масштабах школ мы сейчас активно занимаемся. Это требует больших ресурсов на уровне федерации", — говорит Тимур Турлов.
В прошлом году федерация провела масштабный проект по популяризации шахмат. Турнир прошел в 20 городах Казахстана. Соревнования проводились для всех желающих с ограничением рейтинга ЭЛО до 2000, до кандидата в мастера спорта включительно. Как ранее заявляла федерация, турнир стал частью масштабного ребрендинга Казахстанской федерации шахмат. Турнир проводился с целью создать сети филиалов федерации.
"Главная цель "Шахматного каравана" была перенастроить федерацию, настроить отношения с партнерами, суметь выявить наиболее ярких и интересных людей. Мы решили эту задачу сейчас. У нас, очевидно, нет задачи повторять то, что мы делали в прошлом году. Уверен у нас будет много других интересных событий, которые мы реализуем", — говорит собеседник.
Отметим, что в прошлом году Тимур Турлов также создал юношескую футбольную лигу QJ League.
"На мой взгляд, футбол и шахматы отлично дополняют друг друга. У меня есть огромное количество талантливых шахматистов, которые обожают футбол. И футболисты, которые обожают играть в шахматы. Мне кажется, эти два спорта отлично дополняют друг друга в современном мире", — сказал Турлов.
Развивать коммерческие спортивные проекты Тимур Турлов не планирует. По этой причине он собирается покупать профессиональные футбольные клубы. Для него, как подчеркнул Турлов, важна в первую очередь социальная польза от того, чем он занимается.
"Я никогда не делал заявление, что хочу купить какие-то клубы. Я хочу заниматься, в первую очередь, молодежным футболом. Я хочу делать то, что нужно для того, чтобы наши социальные лифты работали эффективно. У меня нет задач – инвестиции ради престижа. У меня есть задача делать больше социальные проекты, чем коммерческие", — заявил Турлов.
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