Шахматный турнир Senat Open стартовал в Алматы

Шахматный турнир объединил депутатов алматинского городского маслихата всех созывов, членов Общественного совета, Совета ветеранов и представителей СМИ, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы очень рады, что общественность города заинтересовал шахматный турнир. Cостязание приурочено к 30-летнему юбилею маслихатов РК. Так мы стремимся привлечь внимание к популяризации шахмат среди горожан и развитию интеллектуального потенциала алматинцев. Конечно же, нацелены на победу в республиканском турнире. Уверен, что в следующем году турнир станет ещё более масштабным", - подчеркнул председатель маслихата Алматы Меиржан Отыншиев.

Вице-президент Казахстанской Федерации шахмат Александр Бабенко поделился информацией о структуре и правилах турнира.

"Соревнование включает в себя три этапа. Отборочный этап стартовал 6 апреля в Семее и Костанае и завершится в мае в Петропавловске и Актобе. По итогам будет сформирована команда из 25 лучших участников из каждого региона, которые пройдут в полуфинал. Сам гранд-финал запланирован на 29 августа в Астане", - рассказал Бабенко.

В турнире сойдутся сильнейшие шахматисты страны, сражающиеся за титул чемпиона Кубка "Senat Open".

По результатам девяти туров в Алматы определены 25 лучших участников, которые продолжат борьбу в полуфинале в августе. Председатель маслихата Алматы Меиржан Отыншиев вручил участникам и призёрам медали и грамоты.

В рамках отборочного этапа состоялся также сеанс игры юных шахматистов Алматы.

Турнир организован под эгидой Сената Парламента РК совместно с Казахстанской Федерацией шахмат и стал важным шагом в развитии шахматной культуры мегаполиса.