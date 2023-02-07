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Шахматную азбуку для малышей создали в Шымкенте
Особенность этого учебного пособия в том, что оно позволяет с помощью картинок и изображений разъяснить правила игры детям, которые еще не распознают буквы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.
По словам автора, этот проект развивает мозг ребенка и улучшает его концентрацию. Пока это пособие изучается учениками шахматной академии.
Шымкентский учитель разработал шахматную азбуку. Сейчас по этому пособию обучаются около 50 учеников академии Жансаи Абдималик. Материал представляет собой многочисленные упражнения и раскраски, развивающие логику и воображение детей. По словам автора проекта, любой ребёнок, освоивший это пособие сможет умело играть в шахматы.
"Главной целью создания этой азбуки было желание создать такую книгу которую смогут изучать наши казахстанские дети. Вы знаете на казахском языке пособий по шахматам мало. Выпускать такую литературу мы не успеваем. В основном привозим к нам из за рубежа, на русском языке. Поэтому я и подумал что было бы неплохо такое же пособие для юных шахматистов создать и у нас",— рассказывает учитель шахматной академии Жансаи Абдималик Абдихадир Яхиев.
Идея издания новой книги пришла накануне Года детей. А сам учебник был составлен учителем в течение 3-х месяцев. Этот инструмент знаний поможет освоить шахматы детям, которые еще не знают букв. Кроме того, он помогает раскрыть способности малышей, повышая их интерес к игре.
"Например, приходят к нам в академию дети 4-5 лет. Они не умеют ещё ни читать, ни писать. Тогда они могут раскрашивать книгу. Они рисуют доску и дальше эти навыки помогают нам легче объяснять правила игры. Всего здесь 35 страниц. Эта книга является дошкольным учебным пособием", — говорит учитель шахматной академии Жансаи Абдималик Абдихадир Яхиев.
На данный момент издательством выпущено 50 экземпляров учебных пособий. Но если со стороны шахматных школ будет спрос, тираж учебников планируется увеличить.
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