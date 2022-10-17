Сгоревший лес начали восстанавливать в Костанайской области

Сгоревший во время сентябрьских пожаров лес начали восстанавливать в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

"На сегодняшний день начаты восстановительные работы, в текущем году планируется осуществить посадку деревьев вдоль дороги Аулиеколь - Костанай. На работах по отводу и таксикации лесосек задействовано около 100 человек. Для лесохозяйственных работ привлечено семь бригад, в которых работают 63 человека, 21 трактор, они заняты в валке, трелевке и раскряжевке леса. Уже проведена посадка березы, на следующей неделе начнётся посадка сосны", - рассказали в пресс-службе акимата области.

Закуплено 14 тракторов, в дальнейшем планируется приобрести дополнительнцю технику. Кроме того, куплено более 700 штук обмундирования для работников лесной охраны.

С 1 ноября будет повышена зарплата сотрудников лесных хозяйств, чтобы привлечь в сферу дополнительные кадры. Из областного бюджета на эти цели выделено 62 миллиона тенге.

Сообщалось, что власти ОАЭ выделят миллион долларов на восстановление леса в Костанайской области.