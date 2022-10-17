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МЧС РК Сегодня, 01:44
34
Фото: МЧС РК

Сгоревший лес начали восстанавливать в Костанайской области

Сгоревший во время сентябрьских пожаров лес начали восстанавливать в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

"На сегодняшний день начаты восстановительные работы, в текущем году планируется осуществить посадку деревьев вдоль дороги Аулиеколь - Костанай. На работах по отводу и таксикации лесосек задействовано около 100 человек. Для лесохозяйственных работ привлечено семь бригад, в которых работают 63 человека, 21 трактор, они заняты в валке, трелевке и раскряжевке леса. Уже проведена посадка березы, на следующей неделе начнётся посадка сосны", - рассказали в пресс-службе акимата области. 

Закуплено 14 тракторов, в дальнейшем планируется приобрести дополнительнцю технику. Кроме того, куплено более 700 штук обмундирования для работников лесной охраны.

С 1 ноября будет повышена зарплата сотрудников лесных хозяйств, чтобы привлечь в сферу дополнительные кадры. Из областного бюджета на эти цели выделено 62 миллиона тенге.

Сообщалось, что власти ОАЭ выделят миллион долларов на восстановление леса в Костанайской области. 

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#Пожар #лес #Костанайская область
Сегодня, 01:44
34
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