  • 13 Апреля, 02:14
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Сезон велопроката Astana Bike стартует в столице

Сегодня, 01:16
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velobike.kz Сегодня, 01:16
Сегодня, 01:16
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Фото: velobike.kz

В Астане 15 апреля стартует новый сезон велопроката Astana Bike, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на City Transportation Systems.

Приобретение абонемента и прокат велосипедов станут доступны сразу после старта – 15 апреля с 09:00.

Зарегистрироваться и приобрести абонемент, а также узнать всю необходимую информацию по велопрокату можно на сайте www.velobike.kz.

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