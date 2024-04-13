Сезон велопроката Astana Bike стартует в столице

В Астане 15 апреля стартует новый сезон велопроката Astana Bike, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на City Transportation Systems.

Приобретение абонемента и прокат велосипедов станут доступны сразу после старта – 15 апреля с 09:00.

Зарегистрироваться и приобрести абонемент, а также узнать всю необходимую информацию по велопрокату можно на сайте www.velobike.kz.