Съезд религиозных лидеров ставит перед собой более серьезные цели, чем раньше - Захра Рашид Бейги

1 октября в Астане под председательством спикера сената парламента РК Маулена Ашимбаева прошел XXI заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Участники мероприятия обменялись мнениями по итогам прошедшего в прошлом году VIІ Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Об итогах секретариата и дальнейшей деятельности съезда, корреспонденту BaigeNews.kz рассказала директор группы ислама, ортодосального христианства и протестантизма центра по диалогу религий и культур, доктор Захра Рашид Бейги.

Какое влияние оказывает Съезд лидеров мировых и традиционных религий на глобальный процесс межрелигиозного и межконфессионального диалога?

- Принимая во внимание существующую в мире обстановку, религиозный диалог становится более необходимым, чем когда-либо. Сегодня мир остро нуждается в мирном сосуществовании и справедливом взаимодействии, и путь к достижению этой важной цели лежит через активное взаимодействие и диалог между мировыми религиозными лидерами. Таким образом, последователи разных религий становятся сострадательными друг к другу и движутся к благополучию. В Священном Коране говорится: “Мы предназначены быть источником спасения для всего человечества”. Съезд лидеров мировых и традиционных религий Казахстана является успешным и организованным мероприятием, направленным на достижение этой цели. На мой взгляд, он оказывает очень положительное влияние на тенденцию религиозного диалога в мире.

Какие у вас есть предложения по улучшению работы Съезда?

Я предлагаю приложить больше усилий для того, чтобы результаты диалога и принятые решения распространились по всему миру. Кроме того, расширяя свое сотрудничество с участниками Съезда, Секретариат Съезда должен распространить спектр своей деятельности в других странах.

Вы принимали участие в нескольких заседаниях Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Какие изменения в его работе вы могли бы отметить?

- Как вы и упомянули, я принимала участие в нескольких заседаниях Съезда с начала его деятельности, и должна отметить, что Съезд ставит перед собой более серьезные цели, чем раньше. Доверие, которое сложилось между участниками в отношении эффективности этого диалога, было очень важным, и это побудило всех сотрудничать с Секретариатом Съезда, который собирается в Казахстане, в надежде на то, что Съезд будет успешным в содействии справедливому миру во всем мире.

В заключение, что бы вы пожелали Республике Казахстан?

- Я желаю, чтобы гостеприимный и миролюбивый Казахстан всегда был благословен и пребывал в мире и был центром дружбы для всех наций и этнических групп в мире.