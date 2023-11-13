СЭЗ "G4 City" расширят и переименуют в СЭЗ "Alatau"

Специальную экономическую зону "G4 City" переименуют в "Alatau", а также увеличат ее площадь в три раза. Это решение указано в проекте постановления "О внесении изменений в постановление правительства РК от 15 марта 2023 года № 211 "О создании специальной экономической зоны "G4 City", размещенного на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения, передает передаёт BaigeNews.kz.

Согласно документу СЭЗ "Alatau" будет создана на период до 2048 года. У спецзоны будут свои целевые индикаторы, которые она должна будет достичь.

"СЭЗ создается для обеспечения благоприятного инвестиционного климата для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций в рамках реализации проекта, который придаст новый импульс развитию региона, ускоренного развития современной высокоэффективной, конкурентоспособной туристской, медицинской, образовательной, культурно-досуговой инфраструктуры, способной обеспечить и удовлетворить потребности прибывающих казахстанских и зарубежных граждан, формирование качественно нового уровня предоставления услуг в Алматинской области", - указано в документе.

Особо оговорено, что СЭЗ будет работать в рамках казахстанского законодательства. Здесь будет действовать налоговое законодательство страны. Управление будет осуществлятся в соответствии с законом РК "О специальных экономических и индустриальных зонах".

При этом на территории СЭЗ устанавливается специальный правовой режим.

Территория СЭЗ составляет 96 560 гектаров. Ранее к СЭЗ должна была отойти земли площадью в 30 тысяч га.