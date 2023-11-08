"Север-Юг" - новый игрок на мировой карте транспортно-логистической инфраструктуры
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У Казахстана и России есть огромный потенциал в сфере инвестиционного сотрудничества. Об этом в интервью "Известиям" заявиил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz.
Он отметил, что транспортный коридор "Север – Юг" открывает широкие перспективы и будет способствовать росту торговли и инвестиций между Астаной и Москвой.
"Хотел бы отметить, что валовый приток прямых инвестиций из России в Казахстан за последние 18 лет превысил 20 миллиардов долларов. В свою очередь, казахстанские инвестиции в Россию составили порядка шести миллиардов долларов", — подчеркнул Токаев.
Казахстанский лидер добавил, что в рамках промышленной кооперации субъекты бизнеса обеих стран в настоящее время реализуют 143 совместных проекта на общую сумму 33,5 миллиарда долларов.
Сообщалось, что 9 ноября президент РФ Владимир Путин приедет в Астану с официальным визитом. Токаев и Путин проведут переговоры и в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдёт в Костанае.
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