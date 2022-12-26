Сеть 5G появится в Алматы, Астане и Шымкенте до конца года

Фото: akket.com

Сеть 5G планируют запустить в казахстанских мегаполисах - Алматы, Астане и Шымкенте до конца года. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно национальному плану "Технологический рывок за счёт цифровизации науки и инноваций" к концу 2022 года планируется запуск сети 5G в трёх городах республиканского значения – Алматы, Астане, Шымкенте. До 2025 года планируется развёртывание сети практически во всех областных центрах страны. За пять лет должны быть обеспечены города республиканского значения сетью 5G на 75процентов, областные центры - на 60 процентов покрытия, соответственно", - отметил спикер.

Он уточнил, что в перспективе основные пользователи сети 5G будут определяться из заинтересованных лиц: это абоненты крупного бизнеса, которым необходимы высокие скорости, активные пользователи соцсетей, которые смотрят очень много видео и которым требуется хорошая качественная связь.