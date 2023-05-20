Сестра Шавката Рахмонова оценила свою подготовку к контракту с UFC

Фото: instagram.com/rakhmonova____

Девушка-боец ММА Сора Рахмонова — родная сестра Шавката Рахмонова ответила на вопрос о своей готовности к контракту с UFC, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.ru.

"Я готова физически, теперь нужно подойти готовой морально. Мне надо быть уверенной в себе перед боем с Карыгиной. Если я буду уверена, то выиграю любую соперницу. Я понимаю, что есть давление из-за того, что я сестренка Шавката. У меня большая ответственность, нужно не опозориться, эта мысль всегда со мной", — поделилась Сора.

Напомним, ранее стало известно, что Сора Рахмонова 26 мая выступит на NAIZA 51, уже анонсирован её бой с чемпионкой лиги Валерией Карыгиной. Однако россиянка поднимается в весовую Соры, поэтому пояс на кону стоять не будет.