Серьёзные нарушения прав педагогов выявили в Казахстане

Комитет по обеспечению качества в сфере образования зафиксировал серьёзные нарушения прав педагогов, которые местные исполнительные органы проигнорировали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минпросвещения РК.

"Учитель биологии в Актау уволена за отсутствие на рабочем месте. Хотя у преподавателя имелось подписанное директором заявление на предоставление отгула. Комитетом проведено совещание по данному вопросу с участием представителей Управления образования Мангистауской области и отдела образования Актау, администрации школы. При отделе образования Актау создана комиссия. По решению комиссии сила приказа об увольнении отменена и учитель восстановлена в прежней должности", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, комиссия рассмотрела обращение учителя русского языка одной из школ Казыгуртского района Туркестанской области по вопросу увольнения с занимаемой должности и пришла к выводу, что доводы и соображения администрации школы о непринятии на работу педагога не обоснованы, а права учителя нарушены.

В результате разбирательства права педагога восстановлены: с учителем заключили трудовой договор.