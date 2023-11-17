Серьёзные нарушения прав педагогов выявили в Казахстане
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Комитет по обеспечению качества в сфере образования зафиксировал серьёзные нарушения прав педагогов, которые местные исполнительные органы проигнорировали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минпросвещения РК.
"Учитель биологии в Актау уволена за отсутствие на рабочем месте. Хотя у преподавателя имелось подписанное директором заявление на предоставление отгула. Комитетом проведено совещание по данному вопросу с участием представителей Управления образования Мангистауской области и отдела образования Актау, администрации школы. При отделе образования Актау создана комиссия. По решению комиссии сила приказа об увольнении отменена и учитель восстановлена в прежней должности", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, комиссия рассмотрела обращение учителя русского языка одной из школ Казыгуртского района Туркестанской области по вопросу увольнения с занимаемой должности и пришла к выводу, что доводы и соображения администрации школы о непринятии на работу педагога не обоснованы, а права учителя нарушены.
В результате разбирательства права педагога восстановлены: с учителем заключили трудовой договор.
"Комитет, сообщая о произошедшем, призывает всех руководителей организаций образования неукоснительно соблюдать справедливость и законность в системе образования и не допускать нарушения прав педагогов", - заключили в ведомстве.
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