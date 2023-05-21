Сервис по доставке еды обвинили в завышении цен для владельцев iPhone

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Американец по имени Росс Хекокс подал в суд на сервис по доставке еды DoorDash за дополнительный сбор при совершении заказа с iPhone, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

В иске утверждается, что DoorDash взимает дополнительную плату при заказе пользователей на iPhone. Также предполагается, что с пользователей DashPass, подписки по цене 10 долларов в месяц, также взимают дополнительную плату "за расширенный диапазон". Эта статья расходов не заявлена в списке сборов для клиентов на сайте DoorDash. Она применяется к некоторым заказам с адресами, близкими к месту получения заказа.

Хекокс в свою очередь провёл эксперимент, используя обычную учётную запись и аккаунт с активной подпиской DashPass. После совершения одного и того же заказа в одном и том же ресторане на учётную запись DashPass была добавлена дополнительная плата, а на обычный аккаунт — нет. Счёт был дополнен платой за расширенный диапазон в размере один доллар, хотя заказ был сделан с тем же адресом доставки, что и в случае, где дополнительной платы нет.

Причём заказы, сделанные обычными учётными записями с использованием iPhone, также якобы облагаются платой за расширенный диапазон. Проведя аналогичный тест, но с iPhone и смартфоном на Android, с Хекокса сняли дополнительную плату при заказе с iPhone, а с Android — нет.

В иске Хекокс требует миллиард долларов компенсации за нанесённый ему ущерб. Представитель DoorDash заявил, что утверждения Хекокса безосновательны.